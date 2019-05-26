شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أشرف رشاد عثمان: رئيس البرلمان قيمة وقامة وطنية كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أشرف رشاد عثمان عضو مجلس النواب، إن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، يمثل قيمة كبيرة، وذلك لما يتمتع به رئيس البرلمان من مكانة عالية لدى الجميع واستطاع ان يقود البرلمان فى فترة حرجة وان يحافظ على هذه المؤسسة النيابية العريقة.

وأكد عثمان، أن رئيس البرلمان يمثل قامة وطنية وعلمية كبيرة، حيث أثرى الحياة الجامعية طوال سنوات عطائه بالكثير، بالإضافة لعمله بالنيابة العامة، والمحاماة، وملحق ثقافى فى أحد الدول وهذا كله يعنى أنه صاحب تاريخ مشرف ووطنى حتى النخاع وما يعنيه هو مصلحة الوطن متجردا من كل شيء لتحقيق الهدف الأمسى وهو مصلحة مصر.

وأشار عثمان، أن الدكتور على عبد العال، استطاع أن يحتوى جميع الأعضاء فى ظل مناخ يتمتع بالديمقراطية واستمع للجميع دون محاباة لأحد على حساب أخر، واستطاع بخبرته وحنكته التشريعية التصدى لكل المحاولات التى حيكت لمجلس النواب والمؤامرات والمكائد سواء من الداخل او من الخارج.