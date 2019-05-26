شكرا لقرائتكم خبر عن تميم مجرم.. حملة كبرى فى أمريكا حول جرائم النظام القطرى فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حملات مكثفة يقودها عدد من النشطاء والمعارضة القطرية، لكشف جرائم نظام تميم بن حمد فى قطر، والتى وصلت إلى رفع قرابة 120 دعوى قضائية فى أمريكا تكشف جرائم النظام القطرى، التى تشمل عدد بين التجسس والتمويلات غير الشرعية وفساد وتهجير للمعارضة وغيرها.

ودشن عدد من الحقوقيين فى أمريكا حملات لكشف جرائم هذا النظام القطرى، وعلى رأسهم الناشط الحقوقى بأمريكا محمد سمان، الذى دشن حملة تحت مسمى "شهر واحد قيادة من أجل العدالة ضد قطر فى جميع أنحاء أمريكا"، والتى تهدف تعريف المواطنين والمسئولين على حد سواء بخطورة الدور القطرى فى أمريكا وفى الدول.

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الحملة التى دشنها الناشط الحقوقى بأمريكا من المقرر أن تبدأ بشكل رسمى 14 يونيو المقبل، لتستمر حتى 12 من شهر يوليو المقبل، حيث يتم خلال هذه الأيام إثارة الوعى والرأى العام الأمريكى حول قضايا قطر التى تزيد عن 120 دعوى مُقامة فى المحاكم الأمريكية فى عشر ولايات؛ هى العاصمة واشنطن، وساوث كارولينا، ونيويورك، وديلاوير، ولويزيانا، وكاليفورنيا، وفرجينيا، وأريزونا، وفلوريدا وتكساس.

الناشط محمد سمان قال أنه سيقوم بزيارة المحاكم فى 10 ولايات أمريكية للقاء مع المتضررين الذين رفعوا قضايا تعويض ضد القطريين، وزيارة إلى مجالس المدينة ومكاتب أعضاء الكونجرس والشركات التى لها مشاريع فى قطر لمدهم بنسخ من تلك الدعاوى الخطيرة.

وتابع أن هذه الحملة تستهدف الرأى العام الأمريكى لتعريفهم بالوثائق حول القضايا الخطيرة ضد قطر بالمحاكم الأمريكية فى عشر ولايات أمريكية لتوعية ومعرفتهم بجرائم النظام القطرى، والتى ستشمل: اللوبى غير القانونى،، التجسس، التسلل الأمنى ​​القومى، الفساد السياسى، التهرب الضريبى، القرصنة، انتهاك حقوق النشر، الخداع، المضرب، الغش، غسل الأموال، تمويل الإرهاب، دعم المتطرفين، هروب الإخوان المسلمين المافيا، تمويل الكليات الأمريكية لدعم حركة المقاطعة، معاداة السامية، التشهير،، القذف، الأضرار، الحقوق المدنية انتهاكات الحقوق المتساوية، خرق العقود والتمييز فى العمل والاعتداء الجسدى والاغتصاب والتحرش الجنسى.