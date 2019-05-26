شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب سياسات أردوغان.. تركيا ضمن أسوأ 4 دول أوروبية طبقا للحد الأدنى للأجور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية الضوء على ترتيب تركيا من بين دول أوروبا طبقا لمتوسط الحد الأدنى للأجور، إذ توالى مسلسل تراجع الحد الأدنى للأجور فى أنقرة مع تراجع قيمة الليرة التركية أمام العملات الأجنبية بسبب سياسات أردوغان.

وأكد "ولى أغبابا"، نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى، أن تركيا أصبحت رابع أسوأ الدول الأوروبية فى الحد الأدنى للأجور، لافتا إلى أن الحد الأدنى للأجور فى تركيا بلغ 335 يورو فى يناير الماضى إلا أنه تراجع إلى 295 يورو حاليا، نظرا لارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الليرة.

ولفت "ولى أغبابا" إلى أن متوسط الحد الأدنى للأجور فى دول الاتحاد الأوروبى يبلغ ما يعادل 5000 ليرة أى 750 يورو أى ما يعادل أكثر من ضعفى الحد الأدنى للأجور فى تركيا البالغ 295 يورو، لافتا إلى أن أسوأ الدول فى الحد الأدنى للأجور حاليا هى ألبانيا وبلغاريا ومقدونيا وتركيا.

وذكرت صحيفة زمان أن تركيا تعانى من أزمة اقتصادية حادة بدأت فى أغسطس الماضى، مما ألقى بظلاله على الأتراك وأدى إلى زيادة التضخم وانخفاض قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية.