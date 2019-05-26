شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أرقام هامة عن حركة التبادل التجارى بين مصر وإندونسيا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت الصادرات غير البترولية إلى أندونسيا قفزة كبيرة خلال عام 2018 مقارنتها بعام 2017، ، إذ سجلت زيادة قدرها 19% مسجلة 138 مليون دولار فى حين تراجعت الواردات المصرية من أندونسيا، وفيما يلى 6 معلومات عن حركة التبادل التجارى بين مصر وإندونسيا: الصادرات المصرية غير البترولية تقدر بــ 138 مليون دولار فى 2018 بنسبة زيادة قدرها 19% عن عام 2017 . الواردات المصرية من أندونسيا تراجعت فى 2018 لتسجل مليار و33 مليون دولار بنسبة تراجع 17.6 % . الأسمدة غير الفوسفاتية أو الكيماوية سجلت 42 مليون دولار بزيادة نسبتها 13% كما سجل فوسفات الكالسيوم. فوسفات الكالسيوم والألمونيوم سجلت 28 مليون دولار بزيادة نسبتها 4.7%. التمور سجلت 22 مليون بزيادة نسبتها 60% ودبس السكر سجل 15 مليون بزيادة 32%. تراجعت واردات مصر من زيت نخيل مكرر سائل من 173 مليون دولار إلى 21 مليون دولار.

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