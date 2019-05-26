شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علم الدين: اتفاقية التليفزيون والمتحدة للإعلام تحمى الملكية الفكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمود علم الدين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، إن البرتوكول الموقع بين الهيئة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والقاضى بإتاحة المحتوى المصرى على المنصة الرقمية الجديدة Watch iT، يحمى حقوق الملكية الفكرية للتليفزيون فى تراثه وبرامجه.

وأضاف، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن إتاحة المحتوى المصرى على المنصة الرقمية الجديدة Watch iT يعطى فرصة كبيرة للاستفادة منه، وهو تطبيق بمقابل للمشاهدة، ليكون ذلك المقابل مصدرا من مصادر تمويل الهيئة الوطنية للإعلام.

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ولفت عضو الهيئة، إلى أن اتفاقية التعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، و"الوطنية للإعلام"، تحمى التراث الإذاعى والتليفزيونى من أية قرصنة أو سرقة أو اعتداء على الملكية الفكرية، متابعا: "الفكرة متواجدة فى العالم كله، الدفع مقابل الشراء متواجد فى العالم كله، ولو طُبّق على العمل الصحفى بالدفع مقابل القراءة أو التصفح، لشكّل مصدرا مهمًّا لاقتصاديات المؤسسات التى تعانى الآن من مشكلة التمويل، ولم يكن القارئ تعود 100 فى المائة على المحتوى المجانى".

وشدّد الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام وعضو الهيئة الوطنية للإعلام، على أن من ينتقدون اتفاقية التعاون بين الهيئة والشركة المتحدة، يدعمون بدون قصد فكرة القرصنة والسطو على حقوق المبدعين والمنتجين.