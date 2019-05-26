شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان: إفطار "مستقبل وطن" جمع الأب وأبناءه بروح الود والوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، مشهد مشاركة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، فى إفطار حزب مستقبل وطن، أمس السبت، باللقاء الممتاز الذى جمع الأب مع أبنائه بروح الود والمحبة والوطنية، مؤكدا أن الجميع عبروا للدكتور على عبد العال عن حبهم وتقديرهم الكامل لقيمته وقامته.

وأضاف "الشريف"، فى تصريحات صحفية، أن رئيس مجلس النواب يمثل محور ارتكاز رئيسيا لهذا المجلس، ولا تعدو خلافاته مع الأعضاء سحابة صيف ومرّت، كما وصفها رئيس البرلمان، متابعا: "هذا وارد جدا أن يحدث فى كل المجالس النيابية، وأكبر من ذلك بكثير، ولكن سعة صدر رئيس المجلس وحب الأعضاء له أنهت كل الرواسب".

وأشار وكيل البرلمان فى تصريحه، إلى أن الجميع فى مجلس النواب مكلفون بخدمة الوطن، مستطردا: "لا وقت لأى خلاف، الوقت فقط للعمل ثم العمل فى إطار من المحبة والوطنية والإخلاص".