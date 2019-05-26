تأجيل محاكمة 4 رؤساء سابقين للأهرام بقضية "الهدايا" لجلسة 30 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة عابدين، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 4 من رؤساء مجلس إدارة مؤسسة "الأهرام"، السابقين في اتهامهم بارتكاب وقائع تمثل أضرارا بأموال المؤسسة بقيمة 268 مليونا و121 ألف جنيه، فى القضية المعروفة بـ"هدايا الأهرام" لجلسة 30 يوليو، لورود تقارير الخبراء.

صدر القرار برئاسة المستشار حسنى الضبع، وعضوية المستشارين هشام عبد المجيد ووليد الديب، وسكرتارية عاصم عبد الفتاح.

كان النائب العام المستشار نبيل صادق قد أحال الشهر الماضي، إبراهيم نافع، ومرسى عطالله، وصلاح الغمري، والدكتور عبد المنعم سعيد - وجميعهم شغلوا منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية القومية خلال فترات متلاحقة - إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة الأموال العامة العليا في القضية.