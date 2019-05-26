هتك عرضها في الطريق العام.. السجن 3 سنوات لعاطل اعتدى على ربة منزل بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامي بيومي، رئيس المحكمة، اليوم الأحد، عاطلًا بالسجن لمدة 3 سنوات؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 29480 جنايات أبو كبير لسنة 2018، بهتك عرض ربة منزل بالطريق العام بدائرة مركز شرطة أبو كبير.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من "د.ا." 30 عامًا، ربة منزل، مُقيمة بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة ههيا، تتهم فيه "أحمد.ع.ال.ال" عاطلًا، بهتك عرضها حال سيرها بالطرق العام بدائرة مركز شرطة أبو كبير، وذلك بأن لامس مؤخرتها بعضوه الذكري.

وتوصلت تحريات الرائد رائد ربيع، رئيس مباحث أبو كبير، إلى صحة الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق.