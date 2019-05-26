10 يونيو.. الحُكم على متهمين في قضية "العائدين من ليبيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة إجراءات محاكمة متهمين في قضية "العائدون من ليبيا"، لجلسة 10 يونيو؛ للحكم.

المتهمان هما: محمد فاروق، وأشرف السيد.

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عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى، ومحمد الجمل، وجمال أحمد.

كان النائب العام قد أحال المتهمين في فبراير 2015، للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم في منفذ السلوم أثناء عودتهم من ليبيا، لاتهامهم بالضلوع في أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضي المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، ومد تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة رغم علمهم بوسائلها.