صور| بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ.. المحافظ يُكرم الأوائل

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

كرم الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، أوائل الشهادة الإعدادية ومنح الـ24 طالبًا وطالبة الأوائل شهادات تقدير، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.

جاء ذلك بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، واللواء شكري الجندي، عضو مجلس النواب، والدكتور طارق عمارة، رئيس مجلس أمناء التربية والتعليم وعدد من القيادات التنفيذية.

وفي كلمته قال محافظ كفر الشيخ، إن طلاب مدارس كفر الشيخ حققوا العديد من المراكز على مستوى العالم في الابتكارات، كما حصلوا على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في الشهادات العامة والفنية، خلال الفترة الماضية.

وأكد المحافظ أن الفترة القادمة سوف تشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالأنشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.

وأضاف أن ترتيب الإدارات التعليمية حسب نسبة النجاح، جاء كالتالي: "بيلا، فوه، شرق كفر الشيخ، قلين، سيدي غازي، غرب كفر الشيخ، سيدي سالم، مطوبس، الرياض، الحامول، دسوق، بلطيم، برج البرلس".

بينما جاء تتريب المواد حسب نسبة النجاح، "اللغة العربية بنسبة 88.45%، اللغة الإنجليزية 89.78%، الرياضيات 91.38%، الدراسات الاجتماعية 91.31%، العلوم 90.91%، الحاسب الآلي 96.81%، التربية الدينية 93.99%.

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وحصل 24 طالبًا وطالبة على ترتيب الأول مكرر بمجموع 280 درجة، وهم " حبيبة رجب عبد السلام الجمال، إدارة الرياض، ومنار إبراهيم محمد هلال جاويش، إدارة دسوق، وهبة قدري عبد النبي رمضان مرزوق، إدارة شرق كفر الشيخ، وخديجة أمجد محمود فتح الله الدكروري، إدارة شرق كفر الشيخ.

وآلاء فوزي عبدالمطلب دياب، إدارة مطوبس، وإسراء عمر سعد أحمد إسماعيل الزغبى، إدارة دسوق، وندا مصطفى محمد مرسى سعد الدين، إدارة الرياض، وأسماء أحمد عبدالحميد عاشور، إدارة سيدى سالم، وآلاء محمد سعد زكى محمد، إدارة سيدى سالم، ونورهان جلال السعيد عيد مرشدي، إدارة الرياض.

وبسملة هاني فاروق فؤاد السيد سليمان، إدارة شرق كفر الشيخ، محمد أحمد على خليل، إدارة الرياض، وآية مكرم باشا عبد اللطيف القزاز، إدارة سيدي سالم، وسهير رمضان عبد الستار محمود إبراهيم، إدارة شرق كفر الشيخ، ونسيبة فتحي عبد الفتاح أحمد عبدالسلام، إدارة برج البرلس، وعمر مهدى أحمد أنور حسين، إدارة غرب كفرالشيخ، نورهان عبدالوهاب عبدالرحمن السيد ليمونة، إدارة دسوق.

وشهد محمود طه إبراهيم حسن، إدارة غرب كفر الشيخ، وسارة أحمد رفعت أحمد رمضان، إدارة الحامول، وحسن إبراهيم محمد السيد على دهيم، إدارة شرق كفر الشيخ، ورنا محمد محمد على محمد، إدارة سيدي غازي، وآية رمضان عبد الفتاح مغازي الطبجي، إدارة بلطيم، وحنين باسم عبد الفتاح الأمشيطي، إدارة مطوبس، وعمرو عبدالقادر صالح عبدالقادر القادري، إدارة شرق كفر الشيخ.

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