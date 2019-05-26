الجيش الليبي يعلن التقدّم من جميع محاور القتال في العاصمة طرابلس

أعلن مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، خليفة العبيدي أن قوات الجيش الليبي تتقدم في هذه اللحظات من جميع المحاور القتال في العاصمة الليبية طرابلس، مشيرا إلى أن القوات البرية تخوض معارك على الأرض بمساندة سلاح الجو الليبي.
وقال العبيدي في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "قوات الجيش الليبي يسطرون في هذه اللحظات أروع الملاحم البطولية دفاعا عن وطنهم بعد السيطرة الكاملة على منطقة الأحياء البرية"، مؤكدا أن "الجيش الليبي ووحداته العسكرية تتقدم من جميع محاور القتال في جنوب وشرقي العاصمة طرابلس بمساندة سلاح الجو الليبي".
وكان الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر قد أعلن ليلة 24 أفريل الماضي، إطلاق عملية للقضاء على "الإرهاب" في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، الذي أعلن "حالة النفير" لمواجهة هذه التحركات متهما حفتر بالانقلاب على الاتفاق السياسي لعام 2015.
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