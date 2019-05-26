آمر محور عين زارة: الدعم التركي الذي وصل للمليشيات لم يحدث أي فارق على الأرض

قال آمر محور عين زارة جنوب طرابلس إن القوات المسلحة تحقق تقدماً ملحوظاً وقفزات ملموسة باتجاه معسكر النقلية.

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أشار آمر محور عين زارة في تصريحات اعلامية نشرتها صحيفة “الإتحاد” إلى أن القوات المسلحة لا تعير أي اهتمام بالدعم التركي للميليشيات بالسلاح، لافتاً إلى أن التعزيزات التركية التي وصلت لـ”الميليشيات” لم تحدث أي فارق على الأرض.

يشار إلى أنه قد وصلت يوم 18 ماي الجاري شحنة أسلحة ومدرعات إلى ميناء طرابلس البحري قادمة من شمال تركيا على متن سفينة شحن تحمل علم دولة مولدوفا واستلمها مسلحي الوفاق وعدد من المطلوبين محلياً ودولياً.