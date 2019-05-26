رئيس المجلس الانتقالى السودانى يزور الإمارات ويلتقى ولى عهد أبو ظبى

وصل رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ظهر اليوم الأحد إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.

وأفاد موقع الرئاسة السودانية بأن عبد الفتاح البرهان ودعه في مطار الخرطوم الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي وعدد من المسؤولين في الدولة.

وقالت وسائل إعلام سودانية إن

رئيس المجلس العسكري الانتقالي سيبحث خلال زيارته، مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في السودان.

غادر رئيس المجلس العسكري الإنتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية

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وتأتي زيارة رئيس المجلس العسكري الانتقالي إلى الإمارات بعد يوم واحد من زيارته إلى القاهرة التي أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وكان نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق أول محمد حمدان دقلو، قد زار السعودية وأجرى مباحثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

من المهم الإشارة إلى أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان قد أكد في أبريل الماضي، أن السعودية والإمارات هما الأقرب للسودان وأن علاقة الخرطوم بهما سوف تسير نحو الأفضل.