أعلن موقع تقديم الدفاع المدني 1440 عبر بوابة أبشر للتوظيف الإلكتروني، متمثلا في إعلان المديرية العامة للدفاع المدني، ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية

يبدأ التقديم على وظائف الدفاع المدني عبر أبشر للتوظيف من، اليوم الأحد، 1440/9/21 في تمام الساعة العاشرة صباحا على أن ينتهي تقديم وظائف الدفاع الخميس 1440/9/25 في تمام الساعة العاشرة صباحا.

الداخلية للشئون العسكرية السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل 1440، وذلك على كل من الرتب عريف، جندي أول، جنديوذلك للتعيين بجميع مناطق المملكة.يبدأ التقديم على وظائف الدفاع المدني عبر أبشر للتوظيف من، اليوم الأحد، 1440/9/21 في تمام الساعة العاشرة صباحا على أن ينتهي تقديم وظائف الدفاع الخميس 1440/9/25 في تمام الساعة العاشرة صباحا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدء إعلان توظيف في أبشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.