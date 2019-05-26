الدستوري الجزائري يتسلم ملفي مرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلن المجلس الدستوري الجزائري، اليوم الأحد، أنه تسلم، السبت، ملفي مرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع إجراؤها في الـ4 من يوليو 2019.
وأكد المجلس أنه سيدرس طلبي الترشح في مدة أقصاها 10 أيام.
وأشار المجلس الدستوري إلى أنه سيتم الفصل في صحة ملفي الترشح، وفق أحكام الدستور والمتعلقة بالقانون العضوي للانتخابات.
هذا ويتعلق الأمر بكل من المترشحين، حمادي عبدالحكيم،
هذا وكانت الإذاعة الجزائرية الرسمية قالت الأحد إن المهلة القانونية لتقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية بالجزائر، المقررة في الرابع من يوليو انتهت
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح الذي تولى الرئاسة بعد استقالة عبدالعزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل، حدد في مرسوم في العاشر من الشهر نفسه، الرابع من يوليو موعدا للاقتراع الجديد.
وينص قانون الانتخابات على أن يقدم المهتمون خلال 45 يوما، من نشر مرسوم تحديد موعد الانتخابات، ملفاتهم للمجلس الدستوري الذي يفصل فيها خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع كل ملف.
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