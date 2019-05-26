وقال الرئيس الأميركي "أثق في أن الرئيس كيم سيفي بوعده لي"، وكانت قمة أولى بين ترمب وكيم انتهت في سنغافورة في يونيو 2018 بإعلان مشترك يتحدث عن "إخلاء كامل لشبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية"، وهي صيغة غير واضحة تسمح للطرفين بتأويلات مختلفة، لكن القمة الثانية في هانوي انتهت بفشل ذريع.
كانت هذه تفاصيل خبر ترمب يقلل من أهمية إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.