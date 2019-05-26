ترمب يقلل من أهمية إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تغريدة له، خلال زيارته لليابان ثقته بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، رغم اختبارات الأسلحة التي أجرتها بيونغ يانغ في الآونة الأخيرة، وقبل أن يمارس رياضة الغولف مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، كتب ترامب تغريدات تهدف على ما يبدو إلى تهدئة التوتر، وقال "أطلقت كوريا الشمالية بعض الأسلحة الصغيرة الحجم، مما أزعج البعض في بلادي وآخرين، خلافا لي أنا"، ويلمح ترمب على ما يبدو إلى تصريحات مستشاره للأمن القومي جون بولتون الذي رأى أن التجربتين اللتين أجرتهما كوريا الشمالية مطلع مايو تشكلان "بلا أدنى شك" انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي. وقال الرئيس الأميركي "أثق في أن الرئيس كيم سيفي بوعده لي"، وكانت قمة أولى بين ترمب وكيم انتهت في سنغافورة في يونيو 2018 بإعلان مشترك يتحدث عن "إخلاء كامل لشبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية"، وهي صيغة غير واضحة تسمح للطرفين بتأويلات مختلفة، لكن القمة الثانية في هانوي انتهت بفشل ذريع.



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