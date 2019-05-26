عشرات القتلى والجرحى بتفجير سيارة مفخخة في محافظة نينوى العراقية

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأحد، مقتل خمسة مواطنين وإصابة ثمانية آخرين في تفجير سيارة مفخخة بسوق شعبية في محافظة نينوى.

وقالت خلية الإعلام في بيان بثته وكالة "الفرات نيوز" العراقية، اليوم الأحد، إن انفجار سيارة مفخخة كانت مركونة بالقرب من سوق قرية عوينات التابعة لناحية ربيعة في محافظة نينوى، أدى إلى مقتل خمسة مواطنين وإصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة.

وأشارت إلى أنه" تم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم". اقرأ أيضاً.. قتلى وجرحى بأعمال عنف في العراق

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