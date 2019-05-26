قتلى وجرحى بأعمال عنف في العراق

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان بتفجير شمال العراق.

وقال مصدر أمني، إن "عبوة ناسفة انفجرت، مساء أمس السبت، في ناحية العباسي التابعة لقضاء الحويجة بمحافظة التأميم، شمال العراق ما أدى إلى مقتل المدنيين الأربعة وإصابة شخصين آخرين بجراح.

من ناحية آخرى أصيب شخصان في انفجار لغم في قرية برجي التابعة لقضاء العمادية شمال محافظة دهوك شمال العراق حسب مصدر أمني في دهوك.

و أعلن مصدر أمني عراقي أن مسلحين قتلوا مدنياً في قضاء الطارمية شمال بغداد. اقرأ أيضاً.. مقتل وإصابة 3 من الحشد العشائري بالعراق

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