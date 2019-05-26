قال مسؤولان قضائيان، إن محكمة عراقية قضت، اليوم الأحد، بإعدام ثلاثة فرنسيين بعد إدانتهم بالانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابي .
ومن الممكن الطعن على الحكم.
وقال مسؤول قضائي طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول الحديث إلى وسائل الإعلام إن حكم الإعدام صدر بعدما ثبت أن المتهمين كانوا أعضاء في تنظيم "داعش" الإرهابي.
اقرأ أيضاً... فريق أممي يعثر على مقابر جماعية في العراق ضمن تحقيق حول جرائم داعش
كانت هذه تفاصيل خبر محكمة عراقية تقضي بإعدام 3 فرنسيين بتهمة الانتماء لـ"داعش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.