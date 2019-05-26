محكمة عراقية تقضي بإعدام 3 فرنسيين بتهمة الانتماء لـ"داعش"

قال مسؤولان قضائيان، إن محكمة عراقية قضت، اليوم الأحد، بإعدام ثلاثة فرنسيين بعد إدانتهم بالانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابي .

ومن الممكن الطعن على الحكم.

وقال مسؤول قضائي طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول الحديث إلى وسائل الإعلام إن حكم الإعدام صدر بعدما ثبت أن المتهمين كانوا أعضاء في تنظيم "داعش" الإرهابي.

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