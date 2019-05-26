قوات النظام تستعيد السيطرة على بلدة كفرنبودة بريف حماة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بأن قوات النظام تمكنت، بدعم من المسلحين الموالين لها، من استعادة السيطرة على بلدة كفرنبودة الواقعة بالقطاع الشمالي من الريف الحموي .

وقال المرصد في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن ذلك جاء عقب استهداف البلدة بأكثر من 675 ضربة جوية وبرية من قبل طائرات النظام الحربية والمروحية ومدافعها وراجمات الصواريخ التابعة لها.

وبحسب المرصد، لا تزال الاشتباكات مستمرة بعنف بين الطرفين على المحاور الشرقية والشمالية للبلدة في محاولة من فصائل المعارضة معاودة التوغل داخل كفرنبودة.

وأشار إلى خسائر فادحة بين الطرفين خلال ساعات قليلة من الاشتباكات العنيفة التي ترافقت مع مئات الضربات الجوية والبرية بالإضافة للاستهدافات وتدمير وإعطاب آليات، حيث قتل ما لا يقل عن 28 من فصائل المعارض و16 ،على الأقل، من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.

ولفت إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.

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