احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
كشف النائب محمد الكربولي أن فيصلاً مسلحا يعمل على الساحة العراقية أرسل رسالة تهديد بالقتل لرئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي بسبب موقف الأخير من الأزمة بين طهران وواشنطن.
وأكد الكربولي أنه تم إخبار قيادات بالحشد الشعبي وتحالف البناء بهذا التهديد.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي قد أبدى استعداد بلاده للتوسط من أجل حل الأزمة بين أميركا وإيران.
وأوضح الحلبوسي أن بغداد مستعدة للتوسط بين واشنطن وطهران، لكن أيا من الطرفين لم يطلب ذلك بشكل رسمي.
تصريحات الحلبوسي تزامنت مع وصول وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إلى بغداد اليوم في زيارة رسمية لبحث ثلاثة ملفات على رأسها الوساطة العراقية بين بلاده وأميركا والعقوبات الأميركية وموقف بغداد من هذه العقوبات.
المصدر: العربية.نت
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
كانت هذه تفاصيل خبر نائب عراقي: فصيل مسلح يهدد رئيس البرلمان العراقي بالقتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.