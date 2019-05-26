ترمب: مرحلة ما بعد الانتخابات.. أرقام ضخمة مع “طوكيو”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 مايو 2019 04:11 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أعلن الرئيس الأميركي دونالد #ترمب، في تغريدة، الأحد، أن الولايات المتحدة واليابان “تقدمتا كثيرا” في محادثاتهما التجارية، لكن “الجزء الأساسي” من المفاوضات سيجري بعد انتخابات تموز/يوليو في اليابان.

وكتب ترمب في تغريدته “تقدمنا كثيرا في مفاوضاتنا حول التجارة مع اليابان”.

وأضاف أن “الزراعة ولحوم الأبقار قضيتان مهمتان جدا”، لكنه أكد أن “الجزء الأساسي من هذه المفاوضات سيجري بعد انتخابات تموز/يوليو وأتوقع أرقاما كبيرة”، ملمحا بذلك إلى انتخابات مجلس الشيوخ الياباني.

وكان #الرئيس_الأميركي تعهد، السبت، بجعل العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة و #اليابان “أكثر إنصافا”، في مستهل زيارة إلى طوكيو تستمر أربعة أيام وتهدف لتعزيز العلاقات بين البلدين الحليفين.

وبدأ ترمب يومه الثاني من هذه الزيارة بممارسة رياضة الغولف قبل بدء محادثات رسمية يفترض أن تتناول التجارة وكوريا الشمالية.

Advertisements

من جانبه، قال وزير الاقتصاد الياباني توشيميتسو موتيجي، السبت، إنه ما زال يتعين على بلاده والولايات المتحدة العمل على تضييق هوة الخلافات بينهما في مجال التجارة.

وأدلى موتيجي بهذه التصريحات عقب إجرائه محادثات تجارية مع الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر في طوكيو قبل لقاء مزمع يوم الاثنين بين زعيمي البلدين.

وقال الوزير الياباني إنه لم تتم مناقشة ما أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أن بعض واردات السيارات تشكل تهديدا للأمن القومي.

وأفاد موتيجي للصحافيين بعد المحادثات “عمقنا التفاهم لموقف كل من الطرفين من التجارة. لكننا لسنا على اتفاق تام. هناك بعض الفجوات. علينا العمل لتضييق هوة خلافتنا”.

وأضاف أنه لا يتوقع التوصل لاتفاق شامل ولا حتى جزئي بشأن التجارة خلال قمة الاثنين.

المصدر: طوكيو – أ ف ب