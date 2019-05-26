كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 3 وإصابة 5 إثر انفجارات في العاصمة النيبالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الشرطة في نيبال، أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب خمسة آخرون على الأقل في انفجارين مختلفين في العاصمة النيبالية.

وقال المسؤول بالشرطة، شيام لال غياوالي، إن السلطات تحقق في الانفجارين اللذين وقعا، اليوم الأحد، على بعد ساعة تقريبًا في حيين في كاتماندو.

وحسبما أوردت "فوكس نيوز"، تم اغلاق المناطق المحيطة بموقعى الانفجار سريعًا من قبل الشرطة، وتم نقل المصابين للمستشفيات للعلاج.

ووضعت قوات الأمن في حالة تأهب قصوى ويقوم الضباط بدوريات في المناطق الرئيسية في كاتماندو.