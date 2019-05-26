كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن: رحيل "مادورو" يجب أن يكون محور المحادثات الداخلية الفنزويلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الولايات المتحدة، أنها تأمل أن يركز المشاركون في الجولة المقبلة من المحادثات بين كاراكاس والمعارضة الفنزويلية في النرويج بشكل حصري على ظروف استقالة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان صحفي، نشر على موقعها الرسمي في وقت متأخر يوم السبت: "لا يمكن أن يشرف الطاغية على الانتخابات الحرة. كما ذكرنا مرارًا وتكرارًا، نعتقد أن الشيء الوحيد للتفاوض مع نيكولاس مادورو هو ظروف رحيله. نأمل أن تركز المحادثات في أوسلو على هذا الهدف، وإذا فعلوا ذلك، نأمل أن يكون التقدم ممكنًا".

وكانت قد قالت وزارة الخارجية النرويجية يوم أمس السبت، إن أوسلو ستستضيف جولة ثانية من المشاورات بين الممثلين الفنزويليين الرئيسيين الأسبوع المقبل. وقد عقد الاجتماع الأول بين ممثلي مادورو والمعارضة في النرويج في 16 مايو.