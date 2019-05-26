كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 5 جنود في هجوم لـ"البشتون" على مركزا أمنيا بباكستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش الباكستاني، أن أنصار جماعة محلية من البشتون هاجموا موقعًا أمنيًا في شمال غرب البلاد بالقرب من الحدود الأفغانية، مما أسفر عن إصابة خمسة جنود.

وقال الجيش، إن ثلاثة من المهاجمين قتلوا وأُصيب 10 آخرين.

وذكر بيان، اليوم الأحد، أن الجماعة يقودها النواب علي وزير ومحسن دوار، الذين أراد أتباعهم الضغط على السلطات للإفراج عن المشتبه في أنهم إرهابيون تم اعتقالهم مؤخراً في شمال وزيرستان.

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وأضاف البيان، أن وزير وثمانية آخرين اعتقلوا أيضًا.

يمثل النائبان مجموعة لحقوق البشتون نددت بما وصفته بالقوة المفرطة للجيش ضد رجال القبائل في العمليات العسكرية في المنطقة.

ومع ذلك، يدعي "دوار"، أحد النواب، أن موكبهم تعرض لهجوم من قبل قوات الأمن أثناء سفرهم إلى احتجاج في شمال وزيرستان ضد اعتقال الأبرياء.