كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الآلاف ينظمون مسيرة في هونج كونج لإحياء ذكرى احتجاجات 4 يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم أكثر من ألفي شخص في هونج كونج مسيرة لإحياء ذكرى مرور 30 عامًا على انتهاء الاحتجاج المؤيد للديمقراطية في ميدان تيانانمن ببكين.

خرج المتظاهرون إلى الشوارع، بعد ظهر اليوم الأحد، حاملين لافتات صفراء كتب عليها "ادعم الحرية، عارض قوانين الشر".

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وحمل بعض الناس تابوتًا أسود، بينما دفع آخرون صلبان بيضاء بعجلات والأرقام 6 و 4 - إشارة إلى اليوم في 4 يونيو 1989، عندما أمر قادة الحزب الشيوعي الحاكم في الصين الجيش بإعادة ميدان تيانانمن من المتظاهرين بقيادة الطلاب.

وحسبما أوردت شبكة "فوكس نيوز"، قُتل المئات، إن لم يكن الآلاف، من المتظاهرين غير المسلحين والمتفرجين في وقت متأخر من يوم 3 يونيو وفي الساعات الأولى من يوم 4 يونيو نتيجة للأعمال القتالية.

وتم حظر ذكرى هذا الحدث بشكل صارم في الصين القارية.