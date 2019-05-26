كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحطم طائرة صغيرة في غابة بألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحطمت طائرة صغيرة في غابة في مدينة هولزويكديدي الألمانية بالقرب من دورموند.

وحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، علقت الطائرة يوم أمس السبت، وكان بداخلها شخصان، وهما الطايار وزوجته.

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وأكدت الصحيفة، أنه لم يصب الشخصان، وتم انتشالهما، لكن الطائرة ما زالت معلقة بقمرة القيادة التي تواجه الأرض.

ووقع الحادث، يوم أمس السبت حوالي الساعة 15:30 بالتوقيت المحلي. واستغرق الأمر أكثر من ساعتين حتى يقوم رجال الإطفاء بإنقاذ الشخصين، الطيار، 56 عاماً، وزوجته، 51 عامًا، الذين كانا عالقين داخل الطائرة، باستخدام سلم جوي.

ووفق الصحيفة، فإنه على الرغم من أن الزوجين لم يصيبا بأذى، عقب عملية الإنقاذ، تم إرسالهما إلى المستشفى للفحص.