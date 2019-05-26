كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نواب وسجناء أكراد ينهون إضرابهم عن الطعام في تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نائب ومعارض كردي في مؤتمر صحفي بمدينة ديار بكر في جنوب شرق تركيا، اليوم الأحد، إن عددا من النواب الأكراد وآلاف السجناء أنهوا إضرابهم عن الطعام تلبية لدعوة وجهها الزعيم الكردي المسجون عبد الله أوجلان.

وكانت "ليلى جوفين" عضو البرلمان من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد قد بدأت إضرابا عن الطعام قبل 200 يوم.

جاء ذلك في محاولة من الأكراد لإنهاء حبس أوجلان الانفرادي بضمان زيارة عائلته ومحاميه له بانتظام.