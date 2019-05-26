كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة 330 ألف سوري إلى بلادهم من تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد حوالي 330 ألف سوري في تركيا إلى بلادهم وفق ما أعلنه وزير الداخلية التركي اليوم الأحد.

متحدثًا في اسطنبول، قال سليمان سويلو، "لقد عاد 329،000 شخص من سوريا حتى الآن بفضل السلام الذي تم توفيره في عفرين والمنطقة المحررة ".

تستضيف تركيا حاليًا حوالي 4 ملايين لاجئ سوري، لكن الكثيرين منهم يعودون إلى المناطق منذ الاستقرار والسلام.

وأضاف سويلو أن أكثر من 41،000 مهاجر أفغاني قدموا إلى تركيا بشكل غير قانوني هذا العام، وتمت إعادة حوالي نصفهم، حوالي 20500، إلى وطنهم.