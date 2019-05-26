بركة: العربية ليست سببا في تراجع التعليم..ورفضت خطة التعاقد عندما كنت وزيرا

رفض الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، خلال حلوله، أمس السبت، ضيفا على بيت الصحافة، اعتبار اللغة العربية السبب الرئيسي في تراجع مستوى التعليم في المغرب.

وكشف الأمين العام لجزب الاستقلال أن السبب في تراجع التعليم يرجع إلى عدم توفر الموارد البشرية، والمادية، وغياب رؤيا استراتيجية محددة للنهوض بقطاع التربية والتعليم.

وأضاف المتحدث ذاته أنه رفض خطة التعاقد عندما كان على رأس وزارة الاقتصاد والمالية، كونه لا يخدم تجويد قطاع التعليم، وهو الموقف الذي ينسجم مع قناعات حزبه كذلك.

وأشار نزار إلى أن الحزب تفاعل بطريقة إيجابية مع الملف المطلبي للمتعاقدين، وحاول إقناعهم بالعودة إلى الأقسام بعد أسابيع من إضرابهم.