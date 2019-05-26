أثار ولي العهد، الأمير مولاي الحسن، ابن الملك محمد السادس، إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعفويته، وذلك بعد قيامه بحركة شبابية، بعيدا عن البروتوكول، على هامش نشاط رسمي حضره في شهر رمضان الحالي.
وأظهرت كاميرا القناة الأولى، في بث، أخيرا، ولي العهد، وهو يشير إليها بشارة النصر، التي يستخدمها الشباب عادة في صورهم، إذا صادفوا كاميرا تسجلهم.
ونال التصرف العفوي لولي العهد إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن إعجابهم بشخصية ولي العهد، الأمير مولاي الحسن، الذي أطفأ شمعته الـ 16 قبل فترة قليلة.
ويأتي انتشار فيديو ولي العهد، بعد أيام من أخبار تجوله دون بروتوكول مع أصدقائه في كورنيش عين الذئاب بسيارة فاخرة.
كانت هذه تفاصيل خبر عفوية تثير الإعجاب..ولي العهد مولاي الحسن يرفع شارة النصر أمام الكاميرا- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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