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بعد بلاغ الوداد البيضاوي لكرة القدم، أمس السبت، ورسالته الاحتجاجية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قدمت الجامعة الملكية المغربية لعبة، هي الأخرى، اليوم الأحد، احتجاجا رسميا لدى “الكاف” ضد الحكم المصري جهاد جريشة، الذي أدار ذهاب نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، بين الوداد البيضاوي والترجي التونسي، أول أمس الجمعة بالرباط.
وبعثت الجامعة، رسالة إلى الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، تحتج من خلالها على الحكم المصري جهاد جريشة الذي قاد المباراة، وذلك بسبب الأخطاء الفادحة التي ارتكبها، والتي أثرت بشكل واضح على نتيجة المباراة.
وجاء في الرسالة، الموقعة باسم الكاتب العام، طارق نجم، ذكر حالتين اثنتين، اللتان أثارتا جدلا كبيرا، وأثرتا بشكل واضح على الفريق المغربي، الحالة الأولى هي عدم احتساب الهدف الذي وقعه أيوب العملود، في الدقيقة 46، والحالة الثانية هي ضربة الجزاء، التي لم يعلن عنها لصالح الفريق المغربي، بعدما لمست الكرة يد المدافع التونسي، في مربع العمليات.
وطالبت الجامعة من “الكاف” ردا عاجلا عن رسالتها، كما طالبت أيضا باتخاد الإجراءات والعقوبات اللازمة ضد الحكم المصري.
إليكم بلاغ الجامعة:
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل .. الجامعة تحتج رسميا على حكم نهائي “عصبة الأبطال” وتطالب بمعاقبته – بلاغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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