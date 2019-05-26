انت الان تتابع تفاصيل خبر محكمة عراقية تقضي بإعدام 3 فرنسيين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 26 مايو 2019 03:49 مساءً - أصدرت محكمة عراقية، اليوم الأحد، أحكاماً بالإعدام على 3 فرنسيين أدينوا بالانتماء لتنظيم الدولة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول قضائي لم تسمه، أن المحكومين هم "كيفن غونو" و"ليونار لوبيز" و"سليم معشو"، اعتقلتهم "قوات سوريا الديموقراطية" في سوريا، وسلمتهم للسلطات العراقية مع 9 فرنسيين آخرين في فبراير الماضي.

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وأضافت أنه حسب القانون العراقي يمكن للمحكومين أن يتقدموا بطلب استئناف على الحكم في مدة لا تتجاوز 30 يوماً.

وكانت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبي، صرحت في وقت سابق بأن باريس "ستتدخل" إذا صدرت أحكام بالإعدام بحق فرنسيين قاتلوا في صفوف تنظيم الدولة.

وفي فبراير الماضي، قالت وسائل إعلام محلية إن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من أمريكا سلمت العراق 20 من مقاتلي "داعش" الأجانب معظمهم فرنسيون، بعد تسليمها نحو 280 من عناصر التنظيم العراقيين.