المهندس يؤكد ضرورة توفير الدعم اللوجستي اللازم لسرايا السلام

وقال المهندس في تصريح نقله اعلام الحشد في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، بعد زياته مقر المعاونية الجهادية لسرايا السلام في بغداد، "نشيد بالدور البطولي لسرايا السلام وتضحياتهم في دحر تنظيم داعش الاٍرهابي.واضاف موقع الحشد ان "المعاون الجهادي اكد خلال اللقاء على ضرورة توفير الدعم اللوجستي اللازم لابطال السرايا وما يحتاجونه من متطلبات إدامة زخم الاستعداد لمواجهة أعداء العراق" .

واشار الى ان "المهندس اشاد بدور ابطال سرايا السلام وما قدموه من بطولات وتضحيات كبيرة طيلة فترة الحرب ضد داعش"، موكداً على "ضرورة توفير كل مايحتاجونه من دعم لوجستي وغيرها من المتطلبات" .