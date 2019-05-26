الديوانية تعطل الدوام الرسمي غدا

وذكر مكتب الحسناوي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "محافظ الديوانية وجه بتعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين، في المحافظة بناءً على تصويت مجلس المحافظة".

وأضاف أن "المحافظ وجه الأجهزة الأمنية بمضاعفة الجهود من أجل إنجاح الخطة الأمنية التي اعدتها الحكومة المحلية حول تأمين حركة المواكب الحسينية وإقامة مراسيم العزاء وتأمين ذهاب وإياب الزائرين من الديوانية صوب محافظة النجف الأشرف لإداء مناسك الزيارة المباركة".



وقرر مجلس بابل، اليوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة غداً بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام عليه (عليه السلام).

يذكر أن محافظات النجف البصرة وذي قار وميسان وكربلاء أعلنت تعطيل الدوام الرسمي غداً الاثنين بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي (عليه السلام).