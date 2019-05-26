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إحالة 11 عضواً بالحكومة الجزائرية السابقة إلى المحكمة العليا

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وذكرت النيابية في بيان مقتضب، انه "تمت إحالة تسعة وزراء ورئيسي حكومة سابقين إلى المحكمة الجزائية العليا للتحقيق معهم في قضايا ذات طابع جزائي".

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد اعلن في ( 2 نيسان 2019) استقالته من منصبه، بعد احتجاجات شعبية واسعة عمت مختلف مدن البلاد.

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