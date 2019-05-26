وأضاف، أن "الدليل على ذلك هو أن رئيس جامعة بابل اليوم هو شخص خرج قبل عامين بتظاهرات من الطلبة والأساتذة، وبالتالي اختياره كان على أساس العلاقة مع شقيقه في اليمن وكانت علاقة شخصية لا تمت إلى المهنية بصلة".
وتابع، أن "حتى اختيار السير الذاتية كان مقصوداً باتفاق مع الوزير الذي يدّعي بأنه يعمل بمهنية ولا يمتثل لجهة معينة، لكن ما وجدناه في السهيل هو عكس ذلك تماماً والدليل أنه بدأ يزور جامعة بغداد ويتحجج بحجج واهية جداً والهدف هو إقصاء رئاسة الجامعة والعمداء".
وأشار مدلول، إلى أن السهيل "بدأ بإقصاء رؤساء الجامعات والعمداء في هذه الفترة التي تشهد امتحانات"، معتبراً أن "ذلك يؤدي إلى إرباك العمل الإداري داخل رئاسات الجامعات والعمادات والكليات".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب يهاجم وزير التعليم: يدّعي المهنية ولا يعمل بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.