شكرا لقرائتكم العقوبات الأميركية تهوي بالتجارة بين ألمانيا وإيران 50% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت مجموعة أعمال ألمانية إن تجارة الشركات الألمانية مع إيران تراجعت بحدة مع ازدياد حدة الضغوط الاقتصادية على طهران.

مسؤول التجارة الخارجية في رابطة غرف التجارة والصناعة الألمانية، فولكر تريير، قال لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" في تعليقات نشرت الأحد، إن الصادرات الألمانية إلى إيران انخفضت بنسبة 50% على أساس سنوي في الربع الأول، في حين أن الصادرات الإيرانية إلى ألمانيا انخفضت نحو 42%.

Advertisements

وقال تريير إنه من بين 120 شركة ألمانية كانت ناشطة في إيران، لا يزال هناك 60 شركة فقط في البلاد.

وأضاف تريير "العقوبات الأميركية تؤثر على العلاقات الاقتصادية مثل الحظر الكامل لأن القطاع المالي يتأثر".

وانسحبت إدارة ترمب العام الماضي من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران عام 2015 مع القوى العالمية، وأعادت فرض العقوبات.