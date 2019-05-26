اعتصام لسائقي الشاحنات على طريق فنيدق الهرمل

واصل سائقو الشاحنات الناقلة للبحص والرمول اعتصامهم، احتجاجا على التدابير الامنية التي تمنعهم من نقل البحص من المقالع والكسارات.
واقدم السائقون على قطع طريق عام فنيدق - بيت جعفر- الهرمل، في محلة القموعة لبعض الوقت، احتجاجا على قرار وقف العمل في المقالع والكسارات التي تؤثر سلبا على عملهم في ظل الضائقة الاقتصادية الصعبة، وطالبوا وزير البيئة بالعودة عن هذا القرار.
هذا، وكان السائقون نفذوا اعتصاما مماثلا قبل رومين في محلة الكويخات على طريق عام حلبا القبيات.
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