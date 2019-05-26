اعتصام لسائقي الشاحنات على طريق فنيدق الهرمل

واصل ​سائقو الشاحنات​ الناقلة للبحص والرمول اعتصامهم، احتجاجا على التدابير الامنية التي تمنعهم من نقل البحص من ​المقالع والكسارات​.

واقدم السائقون على ​قطع طريق​ عام ​فنيدق​ - بيت جعفر- ​الهرمل​، في محلة ​القموعة​ لبعض الوقت، احتجاجا على قرار وقف العمل في المقالع والكسارات التي تؤثر سلبا على عملهم في ظل الضائقة الاقتصادية الصعبة، وطالبوا وزير ​البيئة​ بالعودة عن هذا القرار.

هذا، وكان السائقون نفذوا اعتصاما مماثلا قبل ​رومين​ في محلة الكويخات على طريق عام حلبا ​القبيات​.