الجميل: وظّفتم الآلاف بطريقة غير شرعية واتحداكم ان تلغوا من وظّف

لفت رئيس ​حزب الكتائب​ النائب سامي الجميّل في كلمة له خلال احتفال نظمته مصلحة الكتائب للاحتفال بمنتسبين جدد الى ان احد المسؤولين قال انه تم توظيف 30 الف شخص في الدولة بطريقة غير شرعية من بينهم 4500 من سنة 2017 الى اليوم، متوجهاً الى السلطة بالقول "اذا كنتم حقيقة جديين في الحفاظ على مال الناس وعدم المس بجيبهم اتحداكم ان تلغوا كل عقد توظيف قمتم به بطريقة غير شرعية من سنة حتى اليوم، وإلا فاسكتوا ولا تكذبوا على الناس".

واعرب عن تأثّره بأن "يكون واقفا اليوم أمام طلاب وشباب الكتائب ليس من موقعه كرئيس مصلحة طلاب بل رئيس حزب"، لافتا الى أنه "لولا مصلحة الطلاب لما تعلّمت شيئاً من النضال ولا من محبة ​لبنان​ واليوم المشعل انتقل لكم من اجل ان تُكملوا هذا النضال والدفاع عن لبنان".

واضاف "كل اليوم نسمع أشخاصا يقولون ان القرار ليس لنا، و​الشعب اللبناني​ ليس له كلمة، وكل شيء يُقرر بالخارج، لكنني اليوم اريد ان اكذب كل هذه الكلمات فنحن مسؤولون عن بلدنا سواء عن التدمير او الانقاذ."

واشار الى ان "من يحكمون لبنان اليوم هم المسؤولون عن المكان الذي وصل اليه لبنان ولا احد أجبر احدا ان يستزلم للخارج، بل هناك مسؤولون قرروا ذلك بملء ارادتهم وهم مسؤولون عن تسليم قرار لبنان للخارج وعن الانهيار الاقتصادي الذي وصلنا اليه، فلا احد دمّر اقتصادنا سوى المسؤولين الذين استلموا زمام القرار".

وأردف "احد لم يجبر أحداً على توظيف 15 الف شخص قبل ​الانتخابات​ في اكبر عملية تزوير للانتخابات في ​تاريخ لبنان​، لأن السلطة التي توظّف 15 الف شخص على ابواب انتخابات فهي تزوّر الانتخابات"، مضيفا: "هناك سلطة بعدما اخذت قرارا بالاجماع بوقف التوظيف، وظّفت 15 الف شخص بالاجماع، واليوم لم تكتف بذلك بل تتنكر لهذا التوظيف بالاجماع وتنتقد علناً التوظيف الذي قامت به بالاجماع"، مشيرا الى أن "هناك مجموعة تضحك علينا قبل الانتخابات وخلالها وبعدها"، واصفاً الأمر بالوقاحة التي لم نرَ مثيلاً لها من قبل".

وأكد ان "احدا لا يجبرنا بالوصول الى المكان الذي وصلنا اليه، فالنواب والوزراء في السلطة لم تنتخبهم ​ايران​ او ​اميركا​ او ​السعودية​ او الامارات بل الشعب اللبناني الذي هو مسؤول عن انقاذ بلده"، لافتا الى أن "القرار بيدنا ان نتحرّر من الوصاية أو ان نبقى بظلها، وان نأتي بمسؤولين يعرفون ان يطوّروا ويخطّطوا او الاتيان بمسؤولين لا يفكّرون سوى بنفسهم".

ولفت الجميّل الى ان "لبنان بلد صغير وكما يمكن تدميره بسرعة يمكن تطويره وانقاذه بسرعة شرط ان يكون لدينا الايمان والارادة بالصمود والمواجهة والمقاومة، مشدداً على ضرورة ان يبقى في لبنان صوت حر وشباب واعون وشباب يحاسبون ويعرفون ان يميّزوا الخطأ من الصح"، مضيفا: "انتسبتم الى حزب الكتائب لأنكم قررتم ان تميّزوا بين الصح والخطأ وأخذتم قرارا بالدفاع عن الحق".

واشار الى أنهم "اخذوا قرار بوقف التوظيف بالاجماع، واخذوا قراراً بتوظيف 15 الف شخص ومناقضة وقف قرار التوظيف، واليوم يكذبون علينا بالاجماع وهذا أكبر دليل ان الاجماع ليس دائما لمصلحة لبنان، ودليل ايضاً انه عندما نراهم مجتمعين سوياً يجب ان نعرف مسبقا ان هناك تركيبة تحضّر على ظهر الشعب اللبناني".

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ولفت الى ان "معيار القرار الخاطئ والقرار الصحيح ليس اذا كان عليه اجماع او لا، بل اذا كان هذا القرار لمصلحة لبنان او لا، فالقرار الصحيح هو الذي يبني البلد ويحافظ على سيادته واستقلاله ويبني مستقبلا افضل لشبابه"، مضيفا: "اخذوا قراراً بالاجماع بالتخلي عن سيادة لبنان ونحن كنا في القرار الصح بوجه اجماعهم بالدفاع عن سيادة لبنان، واخذوا قرارا بالاجماع بأن يدمروا اقتصاد لبنان ونحن كنا بمواجهة اجماعهم في الدفاع عن الاقتصاد ولقمة الشعب اللبناني والوظائف لشباب لبنان، اخذوا قرارا بالاجماع ان يغضوا النظر عن كل ما يتعلق بمصلحة لبنان الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والسيادة وبقينا لوحدنا بالمواجهة لكن الى جانبنا الحق، ويجب الا نخاف ان نقول كلمتنا لأنها الكلمة الصحيحة وستنقذ لبنان في المستقبل"، مشددا على أنهم "يريدون تدفيع الشعب ثمن الـ15 الف وظيفة وهمية "تزويرة ما قبل الانتخابات" ب​الضرائب​ وضرب قدرتنا الشرائية وبغلاء المعيشة، بعدما وظّفوا الـ 15 الف لربح الانتخابات يطلبون من الناس ان يدفعوا ثمن تزوير الانتخابات بالضرائب غير المباشرة التي تطال الجميع التي سنبدأ نشعر بها عندما ترتفع الاسعار لأن الموازنة التي اقروها أمس انكماشية وستؤدي الى ركود وانكماش اقتصادي والى غلاء الاسعار وضرب القدرة الشرائية، وسيتوقّف الاستثمار وترتفع البطالة بسبب ادائهم السيء ولأنهم لا يريدون المس بمكامن الهدر بل يعرفون ان يمسوا بجيب الناس".

واضاف: "احد المسؤولين في الدولة قال انه تم توظيف 30 الف شخص في الدولة اللبنانية بطريقة غير شرعية من بينهم 4500 من سنة 2017 الى اليوم، ومن هذا المنبر اتوجه للسلطة واقول اذا كنتم حقيقة جديين في الحفاظ على مال الناس وعدم المس بجيبهم اتحداكم ان تلغوا كل عقد توظيف قمتم به بطريقة غير شرعية من سنة حتى اليوم، وإلا فاسكتوا ولا تكذبوا على الناس"، لافتا الى أننا "سمعنا بيان ​المجلس الاعلى للدفاع​ الذي يخبرنا هناك 136 معبرا غير شرعي على الحدود، اي انهم يعرفون العدد تماماً ومكان هذه المعابر، التي تدخل من خلالها بضائع من سوريا لا تخضع للجمرك والtva وضريبة الدخل وتنافس عمل اللبناني الادمي، مشيرا الى أن قيمة التهرب الضريبي 4.9 مليار دولار، تشكل 80% من عجز الدولة، و80% من التهرب يأتي من سوريا".

وتوجه الى السلطة بالقول: "ما دمتم تعرفون المعابر ال136 فلماذا لا يتم اقفالها؟ لكن هذه السلطة تعيش على التهريب والتهرب وتستفيد وتغطي هذا التهرب الضريبي وهذه المعابر غير الشرعية، مضيفا: مسؤوليتكم ان تقفلوا المعابر ال136 عندها لن تحتاجوا فرض ضرائب على الناس واقرار موازنات خنفشارية، واردف: المعابر تابعة لمن يملك القرار في الدولة اي حزب الله الذي يقوم بعملية التهريب وبالتالي باقفال المعابر سيكون اول المتأذين منها لذلك الدولة عاجزة عن اقفالها".

واعتبر أننا "نخضع اليوم لعملية كذب ممنهج على الشعب اللبناني، وفي مواجهة هذا الكذب علينا اتخاذ قرار من اثنين كشباب: لديكم دور كل في مدرسته وجامعته ان يسأل سؤالا واحدا: هل ما زال هناك في لبنان ما اسمه حق وباطل، مهمتنا ان يبقى هناك من يقول هذا الصح وهذا الخطأ".

ورأى أنهم "يساوون النائس ببعضها، الذي يهرب او لا يهرب، الموظف الادمي والموظف الذي ينكسر ويغادر، سائلا: هل ما زال هناك قيمة للحق ولأن يكون الانسان ادميا او لا، هل ما زال هناك قيمة للمبادئ وللصح والخطأ في البلد؟".

واكد الجميّل ان "من ينتسبون للاحزاب الاخرى وبقدر ما هم مهووسون بالسلطة والاتيان بنائب ووزير بالزائد، لا يرون ماذا يفعلون وعلى من يدوسون للوصول الى هذه الكرسي، وعلى كم شهيد ومبدأ وعلى كم شاب لبناني، موضحا أن لدينا قيمة للانسان والبلد".

وشدد على أن الكتائب لديها دور صعب انما هو الدور الذي يمكن ان يبني البلد شرط ان يرفع كل واحد منكم رأسه ولا يمرر اي كذبة، مشيرا الى أن "هناك من يغش ويكذب ونحن دورنا ان نشرح ونفسر ونعطي حججا واضحة وصريحة لتحفيز الاصدقاء بأن ينضموا لنا ولمسيرة بناء الدولة النظيفة، وأضاف: هذا يتطلب جهدا كبيرا لكن هذا الجهد الذي سيوصلنا"، مشددا على أن "تغيير ذهن الناس مهمتنا اليومية وفي كل لحظة، مؤكدا أنه يجبألا نسمح لأحد بأن يكذب على الشعب وان نجعل الناس تحاسب صح وتبني بلدا يليق بها"، مضيفا: "لدينا مهمة صعبة انما لن نستسلم ولن نتخلى عن بلدنا، وحلمنا ان نبني بلدا سيدا حرا متطورا وان نجعل اولادنا يفتخرون بجواز السفر اللبناني، وان يجد شبابنا عملا بشركات محترمة وبرواتب محترمة".

وراى انه "يمكن ان نحقق هذا الحلم شرط ان نضم اكبر عدد ممكن من اللبنانيين الى مسيرتنا لنحقق التغيير في السنوات المقبلة"، متوجها الى الطلاب بالقول: "نحن مستمرون معكم يدا بيد للنضال وتحقيق هذا الحلم".