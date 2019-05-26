حفل افطار لأولاد شهداء الجيش وقوى الأمن في صور

اقامت ​مؤسسة المقدم الشهيد صبحي العاقوري​، افطارا رمضانيا لأولاد ​شهداء الجيش اللبناني​ و​قوى الأمن الداخلي​ في صور، في حضور قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال برونو بيشوتا، فعاليات محلية، عدد من الضباط وجنود حفظ السلام الإيطاليين، إضافة إلى أمهات وعائلات الشهداء.

وتوجهت رئيسة المؤسسة ليا العاقوري بالشكر للحضور، ونوهت بالتضحيات التي "قدمها اباء الاولاد لكي يبقى الوطن والذي ارتوت أرضه بدماء الشهداء"، وشكرت أيضا ​قيادة الجيش اللبناني​ وقوى الأمن الداخلي على دعمهم الدائم للمؤسسة والاولاد.

كما شكرت العاقوري الجنرال بيشوتا وطاقم عمله على حضورهم ونوهت بالجهود التي يبذلونها لدعم الاولاد عبر النشاطات الترفيهية والثقافية والرياضية المتعددة إضافة إلى دورات تعليم ​اللغة​ الإيطالية وتعليم الموسيقى.