LBCI: جهاز أمن المطار أوقف سعوديا بحوزته كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون

كشفت معلومات لقناة الـ"LBCI" أنّ "جهاز أمن ​مطار بيروت الدولي​ أوقف، بالتنسيق مع مديرية ​استخبارات الجيش​ اللبناني، السعودي "ح. ر." بحوزته كميّة كبيرة من ​حبوب الكبتاغون​".

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