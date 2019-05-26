مقتل أربعة عسكريين وصحافي بانفجار في تشاد بعد هجوم لـ"بوكو حرام"

كشف مصدر أمني لوكالة "فرانس برس"، عن "مقتل أربعة عسكريين تشاديين وصحافي في التلفزيون الوطني، بانفجار لغم أرضي بسيارتهم في شرق تشاد".

وأوضح أنّ "هذا الوفد من الجيش التشادي كان متوجّهًا إلى نغونبوا (بحيرة تشاد) حيث هاجم عناصر من جماعة "​بوكو حرام​" موقعًا للجيش"، لافتًا إلى أنّ "أثناء هذا الهجوم، قُتل 23 مقاتلًا من "بوكو حرام".

وتشهد منطقة بحيرة تشاد عودة هجمات "بوكو حرام" منذ حزيران 2018، فقد وقع ما لا يقلّ عن ثمانية اعتداءات نفّذتها الجماعة على الأراضي التشادية.