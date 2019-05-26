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نائب وزير الخارجية الإيرانية وصل إلى مسقط والتقى وزير الخارجية العمانية

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أفادت وكالة الأنباء العمانية بأنّ "نائب وزير ​الخارجية الإيرانية​ للشؤون السياسية ​عباس عراقجي​ وصل إلى العاصمة العمانية مسقط، والتقى وزير الشؤون الخارجية في السلطنة يوسف بن علوي بن عبدالله، في ديوان عام وزارة الخارجية".

وأوضحت أنّه "تمّ خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وتبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والتطوّرات الّتي تشهدها المنطقة.".

وكانت قد بيّنت وكالات رسمية إيرانية في وقت سابق، أنّ "من المقرّر أن يبدأ عراقجي زيارة دبلوماسية تشمل دولًا عدة في المنطقة، لبحث آخر التطوّرات وسبل تهدئتها".

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