النشرة: الجيش السوري استعاد السيطرة على بلدة كفرنبودة الاستراتيجية بريف حماه

ذكر مراسل "النشرة" في ​سوريا​ أنّ "​الجيش السوري​ استعاد السيطرة على بلدة كفرنبودة الاستراتيجية في ​ريف حماه​، واصلًا الريفين الشمالي والغربي مع بعضهما، بعد اشتباكات عنيفة منذ الصباح مع ​الجماعات المسلحة​؛ وبذلك يتمكّن من العودة لتثبيت نقاطه من جديد لينطلق للسيطرة على كامل بلدات ريف حماه الشمالي الغربي وتطويق المسلحين وعزلهم".

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