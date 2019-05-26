شكرا لقرائتكم خبر عن 720 يوما على المقاطعة العربية لـ"قطر".. سياسات "تميم" عصفت بسياحة الدوحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة عكاظ الضوء على الحالة المتردية لاقتصاد الدوحة بسبب سياسات نظام "تميم" مؤكدة أنه بعد 720 يوما من مقاطعة الرباعى العربى لقطر، كما أن الخسائر الاقتصادية تتوالى على الإمارة القطرية وسط تزايد الغضب الشعبى.
وقالت "عكاظ" أن تطبيق حجوزات شهير أكد أن الفنادق القطرية من فئة خمس نجوم وعددها 54 تعانى بشدة من تدنى نسبة الإشغال بسبب الأزمة الكبيرة التى تعانى منها الدوحة وذلك بالرغم من أن الفنادق القطرية تقدم خصومات تصل فى بعض الأحيان من 25% : 40%.
وأوضحت الصحيفة أن قطر تتسول السياح والمواطنين حيث أذاع أحد المواقع القطرية الشهيرة خصومات وتخفيضات ضخمة من أجل الترويج للمنتجعات السياحية والقضاء على حالة الركود التى تعصف بالفنادق والمطاعم القطرية لافتة إلى أن مغامرة النظام القطرى ودعمه للإرهاب قدته إلى مواجهة لا يتحملها مع الرباعى العربى وصلت إلى حد القطيعة وجعلت من فنادقه شبه خاوية بلا نزلاء أو إقبال يذكر.
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