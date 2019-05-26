شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"التشريعية": صندوق تحيا مصر إنجاز مهم لتوفير حياة كريمة للمواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب خالد مشهور، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالإنجازات التى حققها صندوق تحيا مصر منذ إنشائه قبل سنوات، ليكون معاونا لأجهزة الدولة والمجتمع المدنى فى وضع حلول جذرية لمشكلات المجتمع، بما يدفع جهود التنمية وتحقيق حياة كريمة للمواطن المصرى الذى تحمل كثيرا من أعباء الإصلاح الاقتصادى.

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وأوضح "مشهور"، إن إنجازات الصندوق تشمل كل المجالات، إذ يهتم بتطوير القرى الأكثر فقرا، كما يسهم بدور فعال فى علاج مشكلة العشوائيات، ويقدم دعما ماليا كبيرا، إضافة إلى دعم المشروعات الاستثمارية، خاصة فى سيناء التى يوليها اهتماما كبيرا، إضافة إلى باقى المحافظات، بما وفر فرص عمل لآلاف الشباب.

وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن الصندوق نجح فى تقليص أعداد الغارمات المسجونات لدرجة غير مسبوقة، وإنهاء قوائم انتظار مرضى "فيروس سى" وتوفيرالعلاج لهم بالمجان، ومشاركته فى مبادرة "نور حياة"، وتوفير 564 حضانة للأطفال المبسترين، خصوصا فى الصعيد، و1000 وحدة لغسيل الكلى، ومشاركته فى مبادرة "أطفال بلا مأوى".