شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تحركات جديدة تنفذها المعارضة القطرية لكشف انتهاكات تميم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكثف المعارضة القطرية فى تحركاتها لكشف الانتهاكات والجرائم التى يقوم بها نظام تميم بن حميد ضد معارضيه فى قطر، بالإضافة إلى ما فعله النظام القطرى ضد قبيلتى الغفران، والمرة القطريتين، وتهجيرهم قسريا من أجل بقاء النظام القطرى، اتجاهات ومسارات أعلنت عنها المعارضة القطرية ستتخدها ضد النظام القطرى خلال الفترة المقبلة.

وكشف المعارض القطرى جابر المرى، أحد قيادات قبيلة الغفران القطرية، إن تحركات القبائل القطرية تسير على 3 اتجاهات الأولى القانون والمنظمات الدولية، والثانية المنظمات الحقوقية والثالثة الإعلام الدولى.

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وأوضح جابر المرى فى تصريحات تناوله موقع "مباشر قطر" أن تلك التحركات تستهدف اعتراف حكومة قطر بحقوق قبيلة الغفران كاملة وليس الجنسية فقط، بالإضافة إلى مطالبة الحكومة القطرية بالاعتراف بالجريمة التي ارتكبتها قبل أى شىء، وكذلك التجهيز لزيارات عدة خلال الفترة المقبلة لعدد من البرلمانات الأوروبية، لشرح الانتهاكات التى يمارسها النظام القطرى ضد القبائل القطرية وعلى رأسها قبيلة الغفران.

ولفت جابر المرى إلى أن النظام القطرى يقدم تبرعات لمنظمات دولية من أجل دفع مسئولى تلك المنظمات للسكوت على الانتهاكات التى يمارسها النظام القطرى ضد شعبه خوفا من إيقاف هذا الدعم القطرى لتلك المنظمات.