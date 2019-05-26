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استعدادات بالمطار لمواجهة الكثافة التشغيلة خلال العشر الأوخر من رمضان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد مطار القاهرة الدولي،استعدادت مكثفة تزامنا مع بداية العشرة الأيام الأخيرة من شهر رمضان، والتي تشهد تكثيف تشغيل رحلات العمرة لسفر المعتمرين الراغبين فى قضاء ليلة القدر وختام المصحف فى الحرم المكى وكذلك فى المدينة المنورة ،بالأضافة الي وصول رحلات المعتمرين من الأراضي المقدسة عقب اداء مناسك العمرة.

 

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن المطار يشهد خلال العشر الأوخر من شهر رمضان، كثافة تشغيلية عالية لإنهاء إجراءات سفر ووصول نحو أكثر من 10 آلاف معتمر يوميًا، بينهم 5 آلاف مسافر لأداء المناسك ومثلهم قادمون من ، على الجسر الجوى الذى تنظمه شركة مصر للطيران.

 

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وأضافت المصادر أن سلطات المطار كثفت، التواجد داخل صالات السفر والوصول لتسيير إنهاء إجراءات سفر ووصول المعتمرين فى سهولة، واستقبالهم داخل المطار من خلال فرق المنسقين، خاصة كبار السن والمرضى منهم، وتذليل أية عقبات وحل كل المشكلات التى ربما تحدث أثناء سير الحركة الجوية والركابية خلال مرحلة سفر ووصول المعتمرين.

 

وأكدت المصادر أن هناك غرفة عمليات تعمل على مدار الـ24 ساعة لإيجاد الحلول الفورية لكل المشكلات والمعوقات التي قد تطرأ خلال رحلات العمرة ومتابعة جداول الرحلات والمشكلات التي قد تطرأ والعمل على وضع الحلول الفورية لها.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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