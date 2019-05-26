شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد المسعود: يجب محاكمة أمير الإرهاب تميم بن حمد وعصابته الحاكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب عن دائرة قصر النيل بالقاهرة، إن أمير قطر تميم بن حمد أصبح أميرا للإرهاب والدم، ويجب محاكته هو وعصابته على الدماء التى سفكوها أو ساهموا فى إراقتها.

وأضاف، أن تصريحات الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، التى اتهم فيها "تنظيم الحمدين" بانتهاك حقوق الإنسان فى قطر، تؤكد أن الإمارة تحولت على يد تميم وعصابته إلى دولة بوليسية، وهو ما يزيد جرائمه فى ليبيا وسوريا واليمن والعراق.

وأشار عضو مجلس النواب، فى بيان صادر عنه اليوم الأحد، إلى أنه يجب على الجميع حماية المجتمع والنساء فى قطر من عصابة تنظيم الحمدين الإرهابى، الذى ثبت إجرامه بشهادة القطريين وأعضاء الأسرة الحاكمة نفسها، ما يُوجب تقديم تميم وعصابته إلى محاكمة عاجلة وسريعة أمام المحكمة الجنائية الدولية، حتى يكون عبرة للأنظمة التى تمول وتسلح وتشجع وتحتضن الإرهاب والإرهابيين على أراضيها.